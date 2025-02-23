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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٤ م

بقائي: انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة اللبنانية خلال تشييع السيد نصر الله عمل إرهابي

بقائي: انتهاك الكيان الصهيوني للسيادة اللبنانية خلال تشييع السيد نصر الله عمل إرهابي

صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن تحليق المقاتلات التابعة للكيان الصهيوني فوق أجواء لبنان، بالتزامن مع مراسم تشييع شهداء المقاومة، يُعدّ مصداقًا للإرهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن بقائي كتب مساء الأحد على حسابه في منصة "إكس": "استعرض الكيان الإسرائيلي اليوم مستوى جديدًا من الوقاحة والتمرد، حيث قامت مقاتلاته مرتين بالتحليق على ارتفاع منخفض جدًا فوق الملعب الذي احتضن مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين".

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية هذا التصرف بأنه محاولة لترهيب "مئات الآلاف من المشيعين اللبنانيين وغير اللبنانيين"، مضيفًا: "يا لها من أوهام باطلة! فهذا الفعل لا يعدّ مجرد انتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل هو عمل إرهابي يستوجب إدانة مجلس الأمن الدولي".

رمز الخبر 1954790

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