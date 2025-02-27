  1. إيران
  2. السياسة
٢٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٩ م

إيران تُدين الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا

إيران تُدين الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي اليوم الخميس بالغارات الجوية والبرية الجديدة التي نفذها الكيان الصهيوني المحتل على مناطق بجنوب سوريا وضواحي دمشق داعيا الى ردة فعل حازمة من الاسرة الدولية والبلدان الاسلامية في التنديد بهذه الاعتداءات.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه حذر بقائي من استمرار الاعمال التوسعية والعدوانية للكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية وطالب الاسرة الدولية والبلدان الاسلامية باستنكار هذه الاعتداءات واتخاذ اجراء عاجل لوقف خرق القانون من قبل الكيان الصهيوني.

واشار بقائي الى انتهاك الكيان الصهيوني المتكرر لاتفاق 1974، معتبرا هذه الاعتداءات بانها تمثل انتهاكا سافرا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مؤكدا ان احتلال اجزاء من الارض السورية والانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة اراضيها، يمثل جريمة عدوان ودعا مجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف عاجل لوقف العدوان وخرق السلام والامن الدوليين من قبل الكيان الصهيوني.

/انتهى/

رمز الخبر 1954950

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات