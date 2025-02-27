إيران تُدين الهجمات "الإسرائيلية" على سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه حذر بقائي من استمرار الاعمال التوسعية والعدوانية للكيان الصهيوني داخل الاراضي السورية وطالب الاسرة الدولية والبلدان الاسلامية باستنكار هذه الاعتداءات واتخاذ اجراء عاجل لوقف خرق القانون من قبل الكيان الصهيوني.

واشار بقائي الى انتهاك الكيان الصهيوني المتكرر لاتفاق 1974، معتبرا هذه الاعتداءات بانها تمثل انتهاكا سافرا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي مؤكدا ان احتلال اجزاء من الارض السورية والانتهاك المتكرر لسيادة سوريا ووحدة اراضيها، يمثل جريمة عدوان ودعا مجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف عاجل لوقف العدوان وخرق السلام والامن الدوليين من قبل الكيان الصهيوني.

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