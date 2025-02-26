بقائي: ندين بشدة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي بشدة خطوة الحكومة الأميركية لفرض عقوبات على عدد من السفن والأفراد والمؤسسات القانونية بحجة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني.

وأكد بقائي: "إن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تقرير مصير الأمم، وليس لأي طرف الحق في استخدام الذرائع السياسية لمنع أو تعطيل علاقاتها التجارية والاقتصادية".

وأكد: أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على التجارة الخارجية الإيرانية يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة مبدأ احترام السيادة الوطنية ومبدأ تقرير المصير للدول، كما يتعارض مع القوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. وبالتالي، فهو يعتبر عملاً خاطئاً وغير مبرر وغير مشروع وينتهك حقوق الإنسان للشعب الإيراني ويحمل الحكومة الأميركية المسؤولية الدولية.

وفي إشارة إلى مزاعم بعض المسؤولين الأميركيين بشأن رغبتهم في التعامل مع إيران، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية فرض العقوبات على الأمة الإيرانية أكبر دليل على زيف هذه المزاعم ودلالة واضحة على عداء صناع القرار الأميركيين لرفاهية وتطور وسعادة الشعب الإيراني العظيم. وأكد أن الأمة الإيرانية، التي تدرك تاريخ السياسات العدائية والتدخلية الأميركية وانتهاكها المتكرر لوعودها تجاه إيران، ستواصل مسيرتها نحو النمو والكرامة والاستقلال.

/انتهى/