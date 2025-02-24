أصفهان توقع اتفاقية تعاون مع محافظة أورينبورغ الروسية في مجال التجارة والثقافة والسياحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي جمالي نجاد، مساء الأحد، خلال لقائه رئيس الجمعية التشريعية لولاية أورينبورغ الروسية والوفد المرافق له، لدينا العديد من المدن مثل أصفهان في محافظتنا للسياحة والتي تتمتع بالعديد من المعالم السياحية، وفي محافظة أصفهان نشهد وجود أهم المعالم التاريخية".

وأضاف: "أصفهان كانت في الماضي جزءا من طريق الحرير في المجال الاقتصادي وكانت لها العديد من المعاملات الاقتصادية مع العالم".

وأضاف محافظ أصفهان: إن المجمعات الاقتصادية والشركات الخاصة في أصفهان نشطة للغاية، وبعض هذه الشركات تعد من أبرز الشركات في الخارج في مجال التصدير بسبب منتجاتها الجيدة للغاية.

وقال جمالي نجاد: "في إيران الحكومات ليست وحدها، بل القطاع الخاص أيضا يشارك في الأمور، وهنا ندعو الروس إلى التواجد في المعارض الداخلية لبلادنا".

وقال رئيس الجمعية التشريعية لولاية أورينبورغ الروسية، سيرغي إيفانوفيتش، خلال الاجتماع: "تتمتع هذه المقاطعة بعلاقات جيدة مع الدول الأخرى، ويعيش فيها العديد من العرقيات، في حين أن حوالي 20 في المائة من سكان مقاطعتنا هم من المسلمين، وتعيش جنسيات مختلفة، بما في ذلك الأتراك، بأعداد كبيرة في أورينبورغ".

وأضاف: "في الواقع، هذه المقاطعة لديها أجواء مختلفة، وكانت لها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر علاقات جيدة للغاية مع مجموعات عرقية مختلفة من المدن المحيطة".

وقال رئيس الجمعية التشريعية في أورينبورغ الروسية: "إن إحدى عوامل الجذب في هذه المقاطعة هي وجود أحد أكبر القوافل السياحية في روسيا، على الرغم من أن هذه المقاطعة تعاني منذ عدة سنوات من مشاكل في القطاعين الصناعي والزراعي على الرغم من العقوبات".

وتابع: "لقد التقينا بالفعل مع بعض الوفود التجارية في أصفهان، وبعد ذلك سنزور بعض المحافظات الأخرى في إيران، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا في هذا الصدد".

وقال ايفانوفيتش: "أصفهان هي أول محافظة في إيران قمنا بزيارتها لأنها تشبه محافظة أورينبورغ من حيث الصناعة، وصناعة صهر الحديد في هذه المحافظة لها علاقات قوية مع أصفهان، ونحن مهتمون بالتعاون في مجالات بناء الآلات والتكنولوجيا والزراعة".

وأشار إلى أنه "من المثير للاهتمام بالنسبة لنا الاستفادة من تجاربكم في محافظة أصفهان، ومن الممكن أن تساعد اللقاءات اللاحقة في استدامة هذه العلاقة".

وأضاف رئيس الجمعية التشريعية في ولاية أورينبورغ الروسية: "نحن مهتمون بالمزيد من التواصل في مجال النفط والغاز، وفي المستقبل سيكون لدينا معرض كبير في هذا المجال، وسيتم إرسال دعوات إليكم لمشاركة الناشطين في هذا المجال".

وأضاف: "إن مقاطعة أورينبورغ تتميز أيضًا بتميزها في مجال تربية الماعز وصناعة الصوف".

ومن الجدير بالذكر أنه في ختام هذا الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين مدينة أورينبورغ الروسية ومحافظة أصفهان للتعاون الثنائي.

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