عدة دول تتقدم بطلب عرض فيلم "موسي كليم الله"

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأ عرض فيلم "موسي كليم الله" اليوم في دور السينما في جميع أنحاء البلاد. وهو أحدث أعمال إبراهيم حاتمي كيا، الذي انتظر الجمهور لسنوات عرض مسلسل هذا الفيلم، والآن بعد عرض النسخة السينمائية في مهرجان فجر السينمائي، أصبح متاحًا للجمهور.

وقد أعلن إبراهيم حاتمي كيا ومحمود رضوي، مخرج ومنتج هذا الفيلم السينمائي، في حديث مع مراسل تسنيم أن مرحلة ما قبل الإنتاج لمسلسل الفيلم قد بدأت، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "موسي كليم الله" قريبًا.

لكن الحضور الدولي للأفلام والمسلسلات الإيرانية هو نقطة مهمة، حيث حدث ذلك مع "يوسف النبي"، و"مريم المقدسة"، و"مختارنامه"، والعديد من الأعمال الأخرى، والآن من المقرر أن يحدث هذا الحضور الدولي أيضًا لفيلم "موسي كليم الله".

محمد علي غلامرضائي، مدير عام تأمين ووسائل الإعلام الدولية في صدا وسيما، الذي يدير أيضًا شبكة العرض والمشاهدة، أكد في حديث مع مراسل تسنيم أن عرض فيلم "موسي كليم الله" الذي بدأ اليوم في دور السينما في جميع أنحاء البلاد، سيشهد أيضًا عروضًا خارجية. حيث تلقينا طلبات لعرض الفيلم من دول مختلفة مثل تركيا وروسيا.

وأضاف: لدينا تجارب سابقة مع "يوسف النبي"، و"مريم المقدسة"، والعديد من المسلسلات والأفلام الأخرى في مجال البث الدولي. هذه الأفلام ليست فقط نوستالجية في بلدنا، بل إن العديد من الفنانين في تلك الأعمال أصبحوا أكثر شهرة بسبب هذا الفضاء الدولي. فيلم "موسي كليم الله" سيكون أيضًا من بين الأعمال الأكثر مبيعًا ومشاهدة لدينا.

كما أشار غلامرضائي إلى بدء عرض فيلم "بوارو" مع بداية عيد النوروز، والذي سيُعرض لأول مرة على شاشة التلفزيون.

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