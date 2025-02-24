 حماس: لا أحد يملي علينا شروطه ونتنياهو يعبث بمصير الأسرى

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال “أبو زهري” في تصريحات إعلامية مساء الأحد: “لسنا في موقف الطرف الضعيف، ولا المهزوم، حتى يملي الاحتلال علينا شروطه، ونتنياهو لا يعبث بالاتفاق فقط بل بمصير الأسرى الإسرائيليين”.

ووصف تأجيل الإفراج عن الأسرى بـ “الخطوة الغبية”. مشددًا: “على نتنياهو أن يدرك خطورتها وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليتهم”.

واستدرك: “تعاملنا باحترام مع الأسرى الصــهاينة، وتقبيل الأسير لرأس المـــقاوم رد عملي على أكاذيب الاحتلال، وما تفعله المـــقاومة عند تسليم الأسرى ليس فيه أي إساءة أو إهانة والاتفاق ليس بين طرف منتصر وآخر مهزوم”.

وأردف: “نتنياهو يريد المراوغة والمناورة، ولدينا من الأوراق ما يجعلنا نتمكن من إلزامه بالاتفاق”.

وفي سياق آخر، نبه القيادي في “حماس” إلى أن الاحتلال يسعى لضم الضفة الغربية. مؤكدًا: “وعلينا التوحد كفلسطينيين في مواجهة هذا المخطط”.

وحول مخططات السيطرة على قطاع غزة وتهجير أهلها وإنشاء “حكم جديد”، استطرد: “حماس جزء من الشعب الفلسطيني، وستبقى، ومن يحلم بإخراجها من غزة ونزع سلاح المقاومة واهم”.

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