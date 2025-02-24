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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٦ ص

أهالي ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية يتجمعون أمام السفارة الألمانية + صور

أهالي ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية يتجمعون أمام السفارة الألمانية + صور

تجمعت عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية أمام السفارة الألمانية في طهران اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية تجمعوا اليوم أمام السفارة الألمانية في طهران.

وطالبت هذه العائلات السفارات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، بالامتناع عن إيواء ودعم هذه الجماعات الإرهابية.

أهالي ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية يتجمعون أمام السفارة الألمانية + صور

تجمع خانواده‌های قربانیان گروهک تروریستی پژاک مقابل سفارت آلمان+تصاویر

تجمع خانواده‌های قربانیان گروهک تروریستی پژاک مقابل سفارت آلمان+تصاویر

/انتهى/

رمز الخبر 1954810

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