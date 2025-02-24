أهالي ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية يتجمعون أمام السفارة الألمانية + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية تجمعوا اليوم أمام السفارة الألمانية في طهران.
وطالبت هذه العائلات السفارات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، بالامتناع عن إيواء ودعم هذه الجماعات الإرهابية.
/انتهى/
تجمعت عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية أمام السفارة الألمانية في طهران اليوم.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية تجمعوا اليوم أمام السفارة الألمانية في طهران.
وطالبت هذه العائلات السفارات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، بالامتناع عن إيواء ودعم هذه الجماعات الإرهابية.
/انتهى/
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