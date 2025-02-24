أهالي ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية يتجمعون أمام السفارة الألمانية + صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عائلات ضحايا جماعة "بيجاك" الإرهابية تجمعوا اليوم أمام السفارة الألمانية في طهران.

وطالبت هذه العائلات السفارات الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، بالامتناع عن إيواء ودعم هذه الجماعات الإرهابية.

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