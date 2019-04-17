الأمن الإيراني يفكك 20 خلیة إرهابیة تابعة لداعش في كردستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المدیر العام لدائرة الأمن في محافظة كردستان (غرب إیران)، عن تفكیك 20 خلیة تابعة للتنظیمات التكفیریة في مناطق مختلفة من المحافظة واعتقال عناصرها خلال العام الماضي (انتهي 20 مارس).

وأشار المسؤول الأمني في لقاء صحفي الیوم الأربعاء، إلى احباط جمیع أهداف العدو ومؤامراته في محافظة كردستان خلال العام الماضي، منوها الى تفكيك 20 خلیة تابعة للجماعات التكفیریة، وخاصة "داعش" واعتقال أكثر من 100 شخص من العناصر الارهابیة وضبط كمیات كبیرة من الأسلحة والمعدات والذخیرة منها.

كما أشار إلى تفكیك الأنشطة الإرهابیة التي كانت تمارس تحت غطاء أحد الأحزاب بالمحافظة، مضیفا أنه اتضح من خلال القبض على الاعضاء والتابعین لهم، بانهم یتلقون دعما من قبل جماعة "بیجاك" الإرهابیة، وأن اغتیال واستشهاد سائق سیارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر في كامیاران تم بتوجیه منهم، وبتنفیذ من قبل جماعة "بیجاك" الإرهابیة.

وأضاف، إنه تم تحدید هویة الاشخاص التابعین لهذا الحزب بشكل كامل واعتقالهم، ویجري التحقیق معهم من قبل السلطة القضائیة. /انتهى/