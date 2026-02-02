بدء جلسات الإستماع في محكمة جرائم تنظيم (بيجاك) الإرهابي

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن جلسة الاستماع في القضية القانونية التي رفعتها عائلات شهداء وقدامى ضحايا الأعمال الإرهابية التي نفذها "حزب الحياة الحرة" الإرهابي (PJAK) نيابة عن الحكومة الأمريكية وقادتها، عُقدت رسمياً في الفرع 55 من المحكمة الخاصة بالتقاضي الدولي في طهران، بمحافظة كردستان.وفي هذه الجلسة، صرّح قاضي المحكمة، في معرض حديثه عن موضوع القضية، قائلاً: "موضوع القضية هو دعوى قضائية رفعتها عائلات شهداء وقدامى ضحايا الأعمال الإرهابية التي نفذها حزب "بيجاك" الإرهابي (PJAK) نيابة عن الحكومة الأمريكية وقادتها، مطالبين بتعويضات مادية ومعنوية وعقابية نتيجة الاعتراف بدعم هذه الأعمال".

وأضاف: "ترى هذه المحكمة نفسها مختصة بالنظر في القضية وفقاً لأحكام القانون، واستناداً إلى المادة 34 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الحق في التقاضي حق أصيل لكل فرد، ويحق لأي مواطن إيراني اللجوء إلى المحاكم المحلية ورفع دعوى قضائية في حال انتهاك حقوقه".

/انتهى/