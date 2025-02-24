الكشف عن خطة نتنياهو الجديدة لوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن صحيفة هآرتس العبرية، ذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم خطة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن نتنياهو زعم في خطته أنه يجب إطلاق سراح جميع الأسرى الصهاينة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وأن تل أبيب لن تلتزم بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.

بات وقف إطلاق النار الهش في غزة على وشك الانهيار بعد أن خرق الصهاينة اتفاق وقف إطلاق النار من خلال منع إطلاق سراح 820 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح 6 من أسراهم لدى حماس.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حركة حماس باسم نعيم: "حماس ردت على هذه القضية، واستمرار المفاوضات سيتأثر بهذه القضية".

وأشار نعيم إلى أنه قبل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذي تم الاتفاق عليه مقابل الإفراج عن ستة أسرى صهاينة، فإن حماس لن تجري أي محادثات مع العدو عبر وسطاء حول الخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار، إلا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

/انتهى/