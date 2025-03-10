حماس: مستعدون لمفاوضات المرحلة الثانية.. لغة الابتزاز والتهديد لن تجدي معنا نفعا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت 'حماس' في تصريح صحفي اليوم الاثنين: 'نؤكد التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومستعدون للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية'.

وشددت على أن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، 'مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة'.

وأضافت أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 'يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم'.

وأشارت 'حماس' إلى أن الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، ما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى.

وعبرت الحركة رفضها 'محاولات الضغط عليها، في الوقت الذي يترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته.'

وقالت: 'لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي نفعا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى'.

وأكدت أن 'استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاء للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم'.

وترغب حكومة الاحتلال في تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل تبادل أسرى، لكن دون إنهاء الحرب ودون الانسحاب الكامل من قطاع غزة، كما ينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي.