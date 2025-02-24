اللواء باقري: الصناعات الدفاعية الايرانية وصلت إلى مستوى عال من التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اقيمت اليوم مراسم "رفيق الثورة" لتكريم القائد في الحرس الثوري الإيراني الحاج محسن رفيق دوست في قاعة الخليج الفارسي بمتحف الثورة الإسلامية والدفاع المقدس.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، في كلمة له: لقد لعب السيد رفيق دوست دوراً هاماً في إطلاق أنشطة الحرس الثوري الإسلامي وقوات التدخل السريع في سوريا. وأدت جهوده إلى تشكيل جبهة مقاومة والتي حملت فيما بعد اسم حزب الله.

ومن خلال اللقاءات والمفاوضات والتنسيق مع المسؤولين السوريين والجيش اللبناني والمسؤولين الفلسطينيين ومنهم ياسر عرفات (أبو عمار) استطاع تحقيق تقدم سريع في هذا المسار وأدى إلى مزيد من التماسك بين قوى المقاومة.

واضاف باقري: لقد وصلت صناعة الدفاع في البلاد اليوم إلى مستوى عال من التقدم، لكنها واجهت في المراحل الأولى العديد من التحديات والصعوبات.