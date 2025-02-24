جثمان الشهيد السيد هاشم صفي الدين يوارى الثرى في دير قانون النهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه شُيّع جثمان الأمين العامّ لحزب الله، الشهيد السيد هاشم صفي الدين، اليوم الاثنين، في مسقط رأسه دير قانون النهر، جنوبي لبنان، وسط حضور شعبي كبير.

وبدأت مراسم التشييع بعد ظهر يوم الاثنين، بحيث شملت مسيرةً حاشدةً في البلدة.

كما حضرت وفود من عدة دول، بينها وفد يمني على رأسه مفتي الجمهورية اليمنية، إضافةً إلى وفود من قرى وبلدات لبنانية، من أجل المشاركة في المراسم.

وكان الشهيد السيد صفي الدين شُيِّع، أمس الأحد، إلى جانب السيد الأمة، الشهيد السيد حسن نصر الله، ضمن مراسم مهيبة، انطلقت من "مدينة كميل شمعون الرياضية"، وصولاً إلى مكان دفن السيد نصر الله، في بيروت.

وشارك ما يُقدَّر بنحو مليون و400 ألف شخص في التشييع، من مختلف المناطق اللبنانية والدول العربية وأنحاء العالم، إضافةً إلى الحضور الرسمي اللبناني والخارجي، والوفود والجهات الحزبية والسياسية.