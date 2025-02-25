إيران تصدر شراب المكملات الغذائية بقيمة 200 ألف دولار إلى روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الدكتورة سارة سبهر، المديرة التنفيذية لهذه الشركة القائمة على المعرفة، عن هذا الخبر وقالت: "بالتزامن مع انعقاد معرض أوراسيا التجاري الثالث، الذي أقيم في الفترة من 21 إلى 24 فبراير في مركز طهران الدولي للمعارض، تم تصدير الشحنة الثانية من هذه الشركة القائمة على المعرفة، بما في ذلك فئة من شراب المكملات الغذائية، إلى روسيا بالتعاون مع صندوق أبحاث وتكنولوجيا المعدات الطبية".

وتابعت: "في اليوم الرابع لمعرض أوراسيا، تم تصدير شحنة من الشراب الإيراني من هذه الشركة المعرفية بقيمة 200 ألف دولار".

وأكدت أن من خلال تصدير المكملات الصيدلانية الإيرانية الصنع، فإن الأطفال في البلدان الأخرى سوف يستمتعون أيضًا بالطعم الممتاز والجودة العالية لمنتجاتنا، وقالت: "هذا الشراب يعتبر من شراب المكملات الغذائية للأطفال والكبار، ويتم حاليًا تصدير شرابنا التكميلي إلى دول أوراسيا". بالإضافة إلى استخدامها المتخصص، يساعد شرابنا أيضًا في تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها يوميًا.

واعتبرت سبهر جهود ومساعي المتخصصين في الشركة مهمة في تحقيق هذا الهدف الكبير والمهم.

وبحسب قولها، تم تصدير أول شحنة من شراب المكملات الغذائية للأطفال إلى أرمينيا في أكتوبر2024، بهدف تحقيق الأهداف الدولية والتصديرية.

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