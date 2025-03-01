حزب العمال الكردستاني يعلن وقف إطلاق النار مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحزب إنه "سيمتثل لدعوة زعيمه المسجون بتحقيق السلام وإعلان وقف إطلاق النار بدءا من السبت".

والخميس أطلق أوجلان دعوة للحزب، من أجل نزع سلاحه وحل نفسه، في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء صراع مستمر منذ أكثر من 40 عاما مع تركيا.

وتعليقا على الدعوة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إنها تمثل بداية "مرحلة جديدة". واعتبر أردوغان أنه توجد الآن "فرصة لخطوة تاريخية".

وقد تمهد هذه الخطوة الطريق لمحادثات سلام جديدة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وهي الخطوة الأولى من هذا النوع منذ أكثر من عقد.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني مدرج كمنظمة إرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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