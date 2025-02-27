بزشكيان لنظيره الصربي: مستعدون للمشاركة الفاعلة في اكسبو 2027

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني ستار هاشمي خلال لقائه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، رسالة الرئيس مسعود بزكيان التي تتضمن استعداد إيران للتعاون والمشاركة في معرض إكسبو 2027 بلغراد العالمي.

وجاء في جانب من رسالة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى نظيره الصربي: "تلقيت بسرور رسالة دعوة فخامتكم لحضور ومشاركة إيران في معرض إكسبو 2027 بلغراد. لقد دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السابق ترشيح بلغراد في الجمعية العامة لمكتب المعارض الدولية، واثقة من كفاءة صربيا لاستضافة هذا الحدث، وتؤكد الآن استعدادها للتعاون والمشاركة بنشاط في هذا الحدث الدولي".

وفي هذه الرسالة، أكد الرئيس الإيراني أن استضافة صربيا لمعرض إكسبو 2027 ستعزز التضامن الإقليمي والتقدم في غرب البلقان.

سلم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني هذه الرسالة إلى رئيس صربيا في القصر الرئاسي في بلغراد، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين والتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

وباعتبارها واحدة من أكبر الفعاليات العالمية، تعد معارض إكسبو فرصة لعرض إنجازات البلدان في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وفي وقت سابق، دعمت إيران ترشيح بلغراد لاستضافة الحدث في تصويت في الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض.