عراقجي يؤكد على استخدام كافة الآليات المتاحة لتطوير العلاقات مع صربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الصربي ماركو يوريتش هنأ السيد عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعرب عن أمله في أن تتوسع العلاقات الودية بين البلدين بشكل أكبر خلال الحكومة الجديدة.

وأعرب ماركو يوريش عن اهتمامه بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعا القطاعات الاقتصادية في بلادنا إلى المشاركة الفعالة في معرض إكسبو 2027 في بلغراد.

كما اعتبر وزير خارجية صربيا دعم جمهورية إيران الإسلامية لسلامة أراضي صربيا أمرا قيما ويستحق التقدير.

وفي الوقت الذي شكر فيه نظيره الصربي، أدرج عراقجي أيضًا الحفاظ على العلاقات الودية مع صربيا وتعزيز الاستقرار في البلقان كأحد مناهج السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة واكد على موقف جمهورية إيران الإسلامية الداعم لسلامة أراضي صربيا والمعارضة المبدئية لتغييرات الحدود الجغرافية.

واعتبر وزير خارجية بلادنا أنه من الضروري استخدام كافة الآليات المتاحة لتطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات بين البلدين على مختلف المستويات.

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