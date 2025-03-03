إنترنت 5G سيكون متاحاً لجميع الإيرانيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال سيد محمدحسن جوادزاده: "إن ضوابط تخصيص هذه النطاقات تم إعدادها والموافقة عليها بناءً على وثيقة الخطة الشاملة وهندسة الشبكة الوطنية للمعلومات التي أقرها المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، بهدف توفير إمكانية اتصال المستخدمين باستخدام تقنيات الاتصالات من الجيل الجديد ولتطوير الشبكة الاتصالات المتنقلة في البلاد".

وأضاف: وفقًا لهذا القرار، يجب أن يتم تخصيص كتل الترددات 3800-3600 ميغاهرتز في شكل كتل 100 ميغاهرتز من خلال مزاد، وسيتم إجراء هذا المزاد في بداية عام 1404 (2025)".

وتحدث جوادزاده عن التزامات المشغل الفائز بالمزاد، حيث يجب على المشغلين الفائزين بالمزاد توفير إمكانية وصول المستخدمين تدريجيًا إلى الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة (5G).

وأشار إلى أن الالتزام بتوفير الوصول إلى 5G قد تم تحديده سنويًا في القرار بدءًا من عام 1404، ويجب على المشغلين الفائزين إنشاء تغطية الشبكة الاتصالاتية 5G لنسب 15، 30 ، 40 ، 50 ، 60 ، 70 ، 75 بالمئة من السكان الحضريين في نهاية العام الايراني المقبل 1401 حتى نهاية عام 1410 (2029).

/انتهى/