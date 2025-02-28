خطيب صلاة الجمعة: الشهيد حسن نصرالله كان شوكة في أعين الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب صلاة الجمعة في طهران، حجة الاسلام كاظم صديقي، قال خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم أن شهر رمضان فرصة لا غنى وبديل عنها وهو الشهر الذي أنزل فيه القرأن الكريم الذي هو حلقة الوصل بين الخلق والخالق.

السيد حسن نصر الله مصدر التحول ومنطلق الأعمال الصالحة الجديدة

قال في إشارة إلى مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله: لقد شهدنا تشييع سيد المقاومة وشهداء جبهة المقاومة هذا المجاهد العظيم والسيد هاشم صفي الدين، وكما كانت حياة سيد الشهداء ورفاقه مصدر للشرف والمجد للدين فإن استشهادهم أيضاً أضاف إلى الدين رصيداً وأصبح نقطة تحول ومبدأ الأعمال الصالحة الجديدة.

وأضاف لقد كان السيد حسن نصرالله شوكة في أعين الأعداء وكان يحسب له الأعداء ألف حساب وكان جهاديا في المديان في القول والبيان ولم يكن شخصا بل كان عالما ومحورا.

أميركا تخشى الشهيد نصر الله

وأشار إلى أنه كان الصهاينة يخشونه لأنه كان يوجه لهم ضربة تقنية من خلال خطاباته مضيفا ظن الأعداء أنهم إذا قضوا عليه جسديا سيزول خوفهم ولكنهم رأوا أنه بموته نال السيد حسن حياة أسمى، وأصبح تجسيداً لقدرة الله.

ولفت إلى أنه ذكرت قناة بي بي سي عربي، أن هذا التشييع كانت بمثابة استفتاء لكسر الصمت والتأكيد على صدق وشرعية حركة المقاومة التي يقودها حزب الله وأضاف أن حزب الله اليوم أقوى وأصلب من ذي قبل، وكل جبهات المقاومة أصبحت أكثر تطورا في ظل هذه المقاومة الشجاعة للسيد ورفاقه.

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