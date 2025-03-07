آية الله خاتمي: المفاوضات مع أميركا يعني الذل والاحتقار/ على وزير الخارجية التركي أن يعتذر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن آية الله السيد أحمد خاتمي ألقى خطبة صلاة الجمعة اليوم في مصلى الإمام الخميني (رض).

وأشار في الخطبة إلى معاملة ترامب للرئيس الأوكراني، وأضاف: "العالم أجمع رأى الإذلال الذي أظهره ترامب للرئيس الأوكراني". ويجب على كل الموالين لأمريكا أن يعلموا أن هذا الهجوم سيؤثر عليهم أيضاً. هذه هي روح الغطرسة.

وقال خطيب صلاة الجمعة في طهران: "مهما قال سماحة القائد بأن التفاوض مع أميركا ليس من الشرف ولا الحكمة، فإن بعض الناس اضطروا إلى تصديقه. ولكن عندما رأوا هذا الرد، اعترفوا بأن التفاوض مع أميركا ليس من شأن الأمة الإيرانية". إن التفاوض مع أميركا يعني الإذلال والاحتقار وفقدان الأصالة. الشعب الإيراني مؤمن بعاشوراء ولا يقبل الذل.

وقال آية الله خاتمي: إن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، هددوا إيران بأن مجلس المحافظين سوف يضطر إلى اتخاذ إجراءات. ونقول لكم بصراحة: إذا لم تتوقفوا عن تهديداتكم فإن الشعب الإيراني العظيم بمقاومته سوف يزيلكم من مسرح الحياة والسياسة.

وعن تصريحات وزير الخارجية التركي، قال: "وزير الخارجية التركي طلب من إيران وقف سياستها الإقليمية، وأهاننا أيضاً". أولاً، سياستنا هي سياسة حسن الجوار. نحن لا ننوي الدخول في صدام مع جيراننا، وهذا هو نص دستورنا. تعتبر تصريحاتك هذه معادية للجوار.

وأضاف خطيب جمعة طهران: "إن العالم يرى أنكم تتدخلون بالفعل في سوريا وترسلون قوات للقتال؛ أنت لا تخجل من أن تطلب من إيران عدم التدخل، وأنت بنفسك تتدخل. وبدلاً من تبرير مثل هذه التصريحات، كان على وزير الخارجية التركي أن يعتذر صراحة ويقول إننا لن ندلي بمثل هذه التصريحات مرة أخرى، وهذا من مصلحتهم.

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