السيد حسن نصرالله: لقد احزننا کثیرا وهو في قمة عطاءه وجهاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حزب الله في بيان أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، أبرق إلى الإمام السيد علي الخامنئي معزيا، بنائب قائد قوة القدس العميد السيد محمد حجازي.

وجاء في نص البرقية الآتي:

“أتقدم من سماحتكم، باسمي وباسم إخواني وأخواتي في حزب الله، بأحر التعازي ومشاعر المواساة لمناسبة رحيل القائد الجهادي الكبير والأخ العزيز والحبيب العميد السيد محمد حجازي. لقد أحزننا كثيرا رحيله المفاجئ، وهو في قمة عطائه وجهاده، وفي الزمن الذي يحتاج فيه محور المقاومة إلى وجوده المبارك. ونحن قد عرفناه من خلال حضوره بيننا ومعنا لسنوات طويلة، حيث كان في جوارنا قائدا حكيما مجاهدا ومهاجرا في سبيل الله، وكان لنا أخا كبيرا وسندا قويا ومضحيا وفيا وأسوة في الأخلاق وصاحب فكر نير وتجربة رائدة، كما كان رفيقا وصديقا ومعينا ومخلصا للشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني)، خصوصا في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا ومقاومتنا.

وإننا إذ نعزي أيضا جنودكم المخلصين في قيادة حرس الثورة الإسلامية وفي قوة القدس وعائلته الشريفة، نسأل الله تعالى أن يحفظ وجودكم الشريف إماما وقائدا للأمة وأملا عظيما لكل المظلومين والمستضعفين”.

كما وجه السيد نصرالله برقية إلى كل من قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوة القدس العميد اسماعيل قآني.

/انتهى/