سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن ترافق الاقتحام العسكري الإسرائيلي، للقرى السورية في ريف القنيطرة، مع سماع أصوات إطلاق نار في تل مسحرة العسكري، مصدرها "جيش" الاحتلال، وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة.

كما قامت قوات الاحتلال بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر في ريف القنيطرة الأوسط.

وتقع بلدة مسحرة في شرق محافظة القنيطرة السورية وعلى بعد 12 كم منها، وهي إحدى قرى الجولان في سوريا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي توغّل، مساء الثلاثاء، في مناطق جديدة جنوبي سوريا، منفّذاً عدّة غارات في محافظة درعا، وريف دمشق.

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