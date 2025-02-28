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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ م

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة

سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلاً، في اتجاه تل مسحرة العسكري في ريف القنيطرة الشرقي جنوبي سوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن ترافق الاقتحام العسكري الإسرائيلي، للقرى السورية في ريف القنيطرة، مع سماع أصوات إطلاق نار في تل مسحرة العسكري، مصدرها "جيش" الاحتلال، وتحليق لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة.

كما قامت قوات الاحتلال بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر في ريف القنيطرة الأوسط.

وتقع بلدة مسحرة في شرق محافظة القنيطرة السورية وعلى بعد 12 كم منها، وهي إحدى قرى الجولان في سوريا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي توغّل، مساء الثلاثاء، في مناطق جديدة جنوبي سوريا، منفّذاً عدّة غارات في محافظة درعا، وريف دمشق.

/انتهى/

رمز الخبر 1954980
شیرین سماره

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