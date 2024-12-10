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١٠‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:٥٢ ص

دبابات الكيان الصهيوني تتوغل في ريف دمشق الجنوبي

دبابات الكيان الصهيوني تتوغل في ريف دمشق الجنوبي

 أعلنت مصادر إخبارية أن دبابات الكيان الصهيوني وصلت إلى حدود محافظة ريف دمشق بعد مرورها بمحافظة القنيطرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه واصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على سوريا مستهدفاً عدة مواقع عسكرية، وبالتوازي يحتل عدة بلدات في ريف دمشق الجنوبي.

وأفادت وسائل إعلام سورية بشن الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدواناً استهدف محيط مدينة السلمية في الريف الشرقي لمدينة حماة وسط سوريا.

كما نفذت الطائرات الإسرائيلية عدوانا استهدف مطار الشعيرات العسكري في ريف محافظة حمص.

واستهدف العدوان أيضاً مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف محافظة الرقة شمال البلاد.

كما استهدفت الغارات الإسرائيلية محيط ضاحية قدسيا بريف دمشق، ومعامل الدفاع في ريف حلب الجنوبي شمال سوريا.

وبالتوازي مع العدوان الجوي، يواصل الاحتلال احتلاله للأراضي السورية، حيث توغل في ريف دمشق الجنوبي المحاذي للحدود اللبنانية.

بدوره ها، قالت منصة إعلامية إسرائيلية إن الغارات في سوريا لا تتوقف للحظة واحدة.

وتابعت أن 9 قرى في الريف الجنوبي لدمشق تسيطر عليها قوات من الجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن نحو 300 غارة لغاية الآن على سوريا في أقل من يومين، مضيفة أن الجيش في طريقه نحو تدمير سلاح الجو السوري.

وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الغارات على سوريا: "إنها واحدة من أكبر الهجمات في تاريخ سلاح الجو".

/انتهى/

رمز الخبر 1951718

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