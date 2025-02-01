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٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص

إطلاق نار على قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب سوريا

إطلاق نار على قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب سوريا

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن إذاعة جيش الاحتلال أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على القوات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن شبكة الميادين، لم يسفر هذا الهجوم عن أي إصابات، ولم تُنشر تفاصيل إضافية حول هوية المهاجمين.

بعد سقوط حكومة بشار الأسد، احتل جيش الكيان الصهيوني مناطق أخرى من الأراضي السورية، وشن هجمات واسعة على البنية التحتية والمراكز العسكرية السورية في مناطق مختلفة من البلاد.

في وقت سابق، نفذت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع في شرق وغرب سوريا، حيث استهدفت رادارات مطار دير الزور العسكري وقاعدة صواريخ في معسكر 107 في منطقة "زامة" ومستودعات أسلحة في ريف مدينة طرطوس.

منذ سقوط نظام بشار الأسد، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال مناطق قريبة من الجولان في محافظتي درعا والقنيطرة، متجاوزاً الخط الفاصل بين منطقة الجولان المحتلة والأراضي السورية الرئيسية.

وقد بدأ المعارضون المسلحون في سوريا منذ فجر 27 نوفمبر 2024 عملياتهم في مناطق شمال غرب وغرب وجنوب غرب حلب بهدف الإطاحة ببشار الأسد من السلطة، وأعلنوا في نهاية المطاف بعد أحد عشر يوماً، في تاريخ الأحد 8 ديسمبر، عن سيطرتهم على مدينة دمشق وخروج الأسد من البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1953757

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