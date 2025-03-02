تخت روانجي: دول الجوار لهم مكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجيد تخت روانجي على منصة " إكس": "لقد عدت مؤخرًا من أبو ظبي. "في إطار الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين، كان لي لقاء طويل ومثمر مع سعادة لانا نسيبة نائبة وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف: "التقيت أيضًا مع خليفة شاهين وزير الدولة للشؤون الخارجية، وأنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس". "وأظهر الطرفان في كافة اللقاءات حرصهما على توسيع العلاقات، خاصة في المجال الاقتصادي".

وتابع القول تخت روانجي: "إن دول الجوار لهم مكانة خاصة في سياستنا الخارجية. "من خلال الصداقة والتعاون، يمكننا بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا لمنطقتنا".

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