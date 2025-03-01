تخت روانجي: إيران تعلن استعدادها لتعزيز التعاون مع الإمارات على أساس المصالح المتبادلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك مجيد تخت روانجي في الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة، وفي هذا اللقاء، الذي ترأس فيه وفدي البلدين كل من مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، ولانا نسيبة نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية، تم مناقشة وتبادل مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية. كما تطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية والدولية.

وأعلن مجيد تخت روانجي، في إشارة إلى الأولوية المستمرة لتطوير العلاقات مع الجيران في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استعداد بلادنا لتعزيز التعاون بين البلدين على أساس المصالح المتبادلة.

وأكد على أهمية آلية لجنة المشاورات السياسية المشتركة ودورها في المساعدة على تعزيز التنسيق لدفع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في أن يعمل الجانبان على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتحديد مجالات جديدة للتعاون من خلال عقد هذه الاجتماعات بشكل منتظم.

وأكد نائب وزير خارجية بلادنا، خلال شرحه لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، على ضرورة الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية تجاه جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وأفعاله المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سيكون فرصة مناسبة لتبني موقف موحد ضد الخطط الصهيونية الأميركية الخطيرة للإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة.

وأكدت السيدة لانا نسيبة أيضا عزم واهتمام خاص من جانب كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع إيران بشكل شامل، معربة عن أملها في أن يتمكن الطرفان من متابعة تنفيذ الاتفاقيات بتنسيق أفضل من خلال تبادل وجهات النظر في إطار اجتماع التشاور السياسي المشترك. وفيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، أكدت أيضاً على رفض أي خطة لتهجير أهالي غزة من هذا القطاع.

وفي هذا الاجتماع، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجان القنصلية، وأعلنا استعدادهما لتسريع استكمال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن التعاون المدرجة على أجندة البلدين.

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