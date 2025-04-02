تخت روانجي يصل إلى موسكو لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن السفارة الإيرانية في موسكو أن اجتماع المشاورات السياسية لنواب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون سيعقد باستضافة وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس.

وسيتم خلال هذا الاجتماع استعراض أهم القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات السياسية والأمنية.

وبالإضافة إلى المشاركة والتحدث في الاجتماع، من المقرر أن يجتمع تخت روانجي أيضًا ويجري محادثات ثنائية مع نظرائه من روسيا والدول الأخرى الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون، التي تتكون من 10 دول أعضاء، أهم آلية أمنية سياسية في منطقة أوراسيا، حيث تحضر فيها دول مهمة مثل روسيا والصين وإيران والهند.

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