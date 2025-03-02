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٠٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٦ ص

 مسؤول إسرائيلي: نرصد تصاعداً لقوة حماس

 مسؤول إسرائيلي: نرصد تصاعداً لقوة حماس

أكد مصدر إسرائيلي رسمي، السبت ، أنّ استمرار استعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، هدف أساسي نظراً لحالتهم وشهادات المفرج عنهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن المصدر قوله: "نرصد تصاعداً لقوة حركة حماس وزيادة ثقتها بنفسها وهذا يشكل عائقاً أمام هدفنا بإزالة تهديدها".

وأضاف المصدر: "اجتماع الليلة يهدف لتحديد الإطار للوفد المتوقع عودته للقاهرة لاستئناف التفاوض".

من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عند الساعة 7:30 مساء، جلسة مشاورات بشأن استمرار صفقة تبادل الأسرى، في ضوء رفض حماس الاقتراح الإسرائيلي بتمديد المرحلة الأولى.

ومن المقرر وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن يشارك في المشاورات وزراء ومسؤولون كبار في "المنظومة الأمنية".

وعقد نتنياهو، الليلة الماضية، جلسة مشاورات استثنائية حول هذه القضية، بعد عودة الوفد "الإسرائيلي" من القاهرة.

ورفضت حماس، السبت، تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار "بالصيغة" التي ترغب فيها إسرائيل، وفق ما جاء في تصريح للمتحدث باسمها حازم قاسم.

/انتهى/

رمز الخبر 1955039

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