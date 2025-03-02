حماس: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية عن غزة ابتزازٌ رخيص وجريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه طالبت حماس في بيانٍ لها الوسطاء والمجتمع الدولي التحرّك للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان.

وكذلك، لفتت حماس إلى أنّ "بيان نتنياهو بشأن تمديد المرحلة الأولى هو محاولة مفضوحة للتنصّل من الاتفاق والتهرّب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية".

كما دعا بيان الحركة الإدارة الأميركية لـ"التوقّف عن انحيازها لمخططات نتنياهو"، مؤكدةً أنّ "جميع المخططات التي تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل".

ومن ناحيته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته.

وأكّد في بيان له أنّ "الاحتلال يجدد تجاهله للقوانين الدولية، وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وطالب الوسطاء كضامنين للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى غزة.

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