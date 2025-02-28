مساعي الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الاولى لمدة 42 يوما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا الميادين، أن مصدران أمنيان مصريان لرويترز: الوفد الإسرائيلي في القاهرة يحاول التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوماً

وبدورها حركة حماس أن جددت اليوم الجمعة، تأكيدها التزامها الكامل بتنفيذ كلّ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بجميع مراحله وتفاصيله، مع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وطالبت الحركة في بيان لها، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بدوره، في الاتفاق بشكلٍ كامل، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منه دون أيّ تلكؤ أو مراوغة.

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