أفغانستان: المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأميركية هي "غنائم حرب"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الإدارة الأفغانية، اليوم الأحد، أنّ المعدات العسكرية التي تركتها القوات الأميركية بعد انسحابها من البلاد عام 2021 تُعدّ غنائم حرب.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى "الامتناع عن الإدلاء بتصريحات عاطفية بشأن أفغانستان".

وشدّد مجاهد، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الأفغاني، على أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي المسؤولة عن الدمار الذي حصل في أفغانستان خلال الأعوام العشرين الماضية".

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: "تركنا وراءنا معدات وشاحنات جديدة بقيمة مليارات وعشرات المليارات من الدولارات"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى استعادة تلك المعدات".