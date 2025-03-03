منتخب ايران للمصارعة الرومانية يحصد ذهبيتين وبرونزيتين في بطولة ألبانيا الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت في تيرانا خلال الفترة من 28 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس منافسات بطولة كأس "محمد مالو" الدولية التي تعد المرحلة الثانية من تصنيف اتحاد المصارعة العالمي لعام 2025.

وفي الختام، حصد منتخب ايران الذي شارك في 6 اوزان، ميداليتين ذهبيتين وميداليتين برونزيتين.

ففي وزن 87 كغم حصد علي رضا مُحمدي الميدالية الذهبية اثر عدم حضور منافسه المجري ديفيد لوسونزي في النزال النهائي بسبب الاصابة.

وفي وزن 130 كغم تقلد امين ميرزا زاده الميدالية الذهبية اثر فوزه في النهائي على التركي محمد باكاير بنتيجة 3-1.

وفي وزن 60 كغم فاز علي أحمدي وفا بالميدالية البرونزية اثر فوزه على عقيل سليمانوف من قيرغيزستان بنتيجة 12-3 في نزال تحديد المراكز.

كما فاز مهدي محسن نجاد بالميدالية البرونزية في وزن 63 كغم اثر فوزه على الروماني رضوان أرنات بنتيجة 3-1 في نزال تحديد المراكز.

وخرج كل من سجاد ايمن طلب في وزن 72 كغم و ابو الفضل مُحمدي في وزن 77 كغم، من المنافسة اثر الخسارة امام منافسيهما.

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