فوز الإيراني "محمدرضا صفدريان" بالميدالية الذهبية في كأس العالم لتسلق الجلید

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أقيمت الدورة الثانية من موسم مسابقات كأس العالم لتسلق الجليد في سويسرا، حيث تمكن ممثل إيران من الفوز بالميدالية الذهبية.

وسجل "محمدرضا صفدريان" أفضل زمن في المسابقة في فئة السرعة، ليحتل المركز الأول على منصة التتويج. وكان قد حصل أيضاً على الميدالية الذهبية في الجولة الأولى من كأس العالم لتسلق الجليد هذا الموسم، التي أقيمت في كوريا الجنوبية.

وفي هذه المنافسات، احتل "محسن بهشتي"، متسلق آخر من إيران، المركز الرابع بعد الرياضيين من منغوليا وكوريا الجنوبية. كما حصلت "شبنم أسدي" في فئة السيدات على المركز الثامن.

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