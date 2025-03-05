أربعة مصارعين إيرانيين يتصدرون التصنيف العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الاتحاد الدولي للمصارعة، مع ختام البطولة التصنيفية الثانية للمصارعة الحرة والرومانية في ألبانيا، قائمة أفضل المصارعين في فئات الوزن المختلفة.

وفي هذه القائمة، تصدر رحمن عموزاد وأمير حسين زارع، اللذان أحرزا الميداليات الذهبية في فئتي وزن 65 و125 كجم في هذه المسابقات. وفي المصارعة اليونانية الرومانية يحتل سعيد اسماعيلي ومحمد هادي ساروي المركز الأول في وزن 67 و97 كيلوغراما.

كما وقف كل من أمين ميرزازاده، علي رضا محمدي، محمد علي كرائي، وبويا دادمرز في المركز الثاني في المصارعة اليونانية الرومانية. وفي المصارعة الحرة أيضا حصل حسن يزداني وكامران قاسم بور على المركزين الثاني والثالث في فئتي وزن 86 و92 كجم.

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