عراقجي: أقدّر التعامل البناء لمجلس الشورى الاسلامي مع وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد "سيد عباس عراقجي" وزير الخارجية، اجتماعا مشتركا مع رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حيث تم اللقاء بين النواب ومديري وزارة الخارجية في أجواء ودية وبناءة بهدف تبادل الآراء والتفكير المشترك حول موضوعات السياسة الخارجية في مقر وزارة الخارجية.

وفي هذا الاجتماع، قدم وزير الخارجية تقريرًا عن آخر التطورات الإقليمية والدولية، وشرح البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجهاز الدبلوماسي لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للبلاد وحماية المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشكر دعم وتعاون مجلس الشورى الإسلامي، وخاصة رئيس وأعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مع وزارة الخارجية في هذا السياق.

من جانبه، شكر "إبراهيم عزیزي" رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، جهود وزارة الخارجية الناجحة والفعالة في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف الإقليمية والدولية، وكذلك التنسيق والتكامل بين الميدان والدبلوماسية في مجال السياسة الخارجية، وأكد على ضرورة التفكير المشترك والتعاون الأقرب بين اللجنة ووزارة الخارجية لتسهيل عمل الجهاز الدبلوماسي واستغلال قدرات الدبلوماسية البرلمانية.

وفي سياق الاجتماع، طرح عدد من أعضاء اللجنة أسئلتهم واقتراحاتهم حول موضوعات مختلفة في السياسة الخارجية، حيث تم تقديم الردود أو التوضيحات المناسبة من قبل وزير الخارجية.

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