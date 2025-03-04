عراقجي يؤكد على تطوير العلاقات مع غانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علي قمشي السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى غانا التقى وزير الخارجية سيد عباس عراقجي قبل مغادرته إلى غانا لتولي مهامه.

وخلال اللقاء، استعرض قمشي خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتمنى وزير خارجية بلادنا التوفيق للسفير الإيراني الجديد في أكرا، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

شغل علي قمشي في السابق مناصب مثل رئيس الدائرة الثالثة لغرب آسيا وشمال أفريقيا، ورئيس دائرة الجزائر، ونائب رئيس الدائرة الثانية لغرب آسيا وشمال أفريقيا، ومعاون في السفارتين الإيرانيتين في الجزائر والنرويج، وملحق علمي في مكتب حفظ مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة.