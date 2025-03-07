عراقجي: لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عبر هجوم عسكري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي لوكالة فرانس برس على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، ما دامت إدارة ترامب تطبق أقصى الضغوط، فإن إيران لن تستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي".

وتابع: "لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني عبر هجوم عسكري". هذه هي التكنولوجيا التي حققناها، والتكنولوجيا في العقل والدماغ لا يمكن قصفها.

واضاف: " ان وزارة خارجية بلادنا ليست في عجلة من أمرها لإقامة علاقات مع الحكومة السورية الجديدة".

ونوه: "إذا هاجمت إسرائيل إيران فإن ذلك سيؤدي إلى صراعات أوسع في الشرق الأوسط".

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