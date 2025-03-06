بزشكيان: نعقد آمالنا على النخبة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال خلال كلمة له امام النخبة ومتخصصي شركة "فناب" الناشئة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال أن من الاهمية بمكان استشراف المستقبل، وكل من هو قادر على مساعدتنا على معالجة النقص، فاننا نشد على يديه.

وأضاف اننا نعقد الآمال على النخبة والاستفادة من الطلبة في مجال التنمية الحضرية والاجتماعية.

واكد خلال زيارته اليوم إلى منطقة "برديس" شرقي طهران ضمن جولته على مدن المحافظة، ان هذه المنطقة هي منطقة نامية وندعم نموها.

وتابع ان النقاش في الجيلين الرابع والخامس للجامعات يدور حول ما العلم والتكنولوجيا التي يجب استخدامها والافادة منها لكي نستخدم مصادر الكرة الارضية بشكل صحيح والحد من زوالها.

الجدير بالذكر أن بزشكيان يرافقه عدد من اعضاء الحكومة، قد زار منطقة برديس ويزور كذلك مدينتي فيروزكوه ودماوند ضمن جولته على شرق محافظة طهران.

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