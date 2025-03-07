رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني يلتقي مستشار الرئيس الروسي في حديقة ريازان التكنولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزيرة الطرق وبناء المدن ورئيس منظمة الطيران المدني حسين بور فرزانه أجرى محادثات مع مستشار الرئيس الروسي سيرغي شاتيروف ورئيس حديقة ريازان التكنولوجية خلال زيارته إلى روسيا.

والتقى بعد ذلك مع نائب محافظ ريازان وبحث التعاون بين الشركات العاملة في صناعة الطيران الإيرانية في هذا المجال.

وفي هذا الاجتماع، دعا مسؤولو المنطقة التكنولوجية الشركات العاملة في صناعة الطيران الإيرانية لزيارة الحديقة.

ودعا رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أيضا إلى التخطيط والتعاون على أساس مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال أنظمة الطيران وشركات الصيانة والإصلاح والبناء والإصلاح وتدريب الطيارين وأجهزة المحاكاة.

كما دعا مسؤولو منطقة ريازان التكنولوجية إيران لحضور منتدى الخطوط الجوية الروسية، المقرر عقده في المنطقة في منتصف أبريل، وتنظيم الحدث بشكل مشترك.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة ريازان التكنولوجية تشتهر بأنها قلب روسيا في مجال الصناعات ذات التقنية العالية، بما في ذلك أنظمة الطائرات والفضاء الجوي.

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