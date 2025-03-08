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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٤ ص

قائد الثورة الاسلامية سيستقبل كبار المسؤولين الايرانيين مساء اليوم

قائد الثورة الاسلامية سيستقبل كبار المسؤولين الايرانيين مساء اليوم

سيلتقي مساء اليوم السبت، كبار المسؤولين الايرانيين بسماحة قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان هذا اللقاء سيعقد وفقًا لما جرى في الاعوام السابقة وسيحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وناشطين اجتماعيين وثقافيين.

وسيعقد اللقاءفي حسينية الإمام الخميني (رض) وقبل كلمة سماحة الامام الخامنئي سيُلقي رئيس الجمهورية كلمة، وفي نهاية الاجتماع سيتقام صلاة المغرب والعشاء بإمامة سماحة الامام الخامنئي.

ويُعتبر اللقاء الرمضاني مع المسؤولين من أهم اللقاءات السنوية لسماحة قائد الثورة الاسلامية حيث يتم عادةً في هذه اللقاءات طرح وتوضيح القضايا المهمة والسياسات العامة وخارطة طريق نظام الجمهورية الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955274

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