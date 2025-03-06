بزشكيان: يدا بيد نحبط مخططات الاعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في كلمة له امام مدراء مدن شرقي محافظة طهران التي زارها اليوم، أنه ان اتخذ كل مدير في موقعه هدفا فانه سيجد السبيل لبلوغه. يجب ان نحدث التغيير في انفسنا، وعندها سنسلك الطريق الصحيح.

واعتبر رئيس الجمهورية في جانب اخر ان الكثير من الاجراءات التي نفذت في مدينة برديس لافتة واستثنائية وقال اننا قادرون على القيام باعمال كثيرة معا.

وتابع ان كل من يرى انه يملك الجهوزية فليدخل الساحة ويساعد، ان كلا منا بمقدوره القيام بعمل لا يستطيع الاخرون القيام به، ويجب ان نؤمن بذلك.

واستطرد رئيس الجمهورية يقول اننا سنبي معا مدينتا وبلادنا ومجتمعنا وايراننا، وألا نتوكل إلا على الله، ونتعاطى مع الاخرين على اساس القواعد.

واكد اننا يجب ان نعمل ونجهد لتحقيق الافاق التي ينشدها قائد الثورة. يجب ان نضع يدا بيد ونحبط في ظل الوحدة والانسجام المخططات المشؤومة للاعداء.