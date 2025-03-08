الرئيس الايراني: قادرون على التغلب على كافة المشاكل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان مساء السبت وخلال لقاء رمضاني مسؤولي الجمهورية الاسلامية مع قائد الثورة الاسلامية سماحةآية الله السيد علي الخامنئي: "إن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن...القرآن لهداية البشرية وحل الخلافات بين الناس. القرآن هو كتاب الحياة".

وأضاف: "قال الإمام الحسين (ع) في كربلاء: إن من واجب الإمام أن يعمل بالقرآن، ويقيم العدل والقسط، ويطبق سبيل الحق والصواب في المجتمع. وعندما بعث الإمام علي (ع) مالك الأشتر إلى مصر، أمره في أول أمره بالورع والعمل بالكتاب. لقد دعانا كتاب الله إلى الحقيقة والصدق والعدل والاستقامة، وفي هذا الشهر يجب أن نعد أنفسنا للتحرك في هذا الاتجاه".

وتابع: "الوحدة والتماسك لهما الكلمة الأولى والأخيرة... إذا اختلفنا فلن نتمكن من تحقيق أهدافنا. يجب علينا أن نتكاتف. إن انشراح الصدر ضروري هنا. يجب علينا أن نتسامح مع بعضنا البعض. لا ينبغي لنا أن نفقد أعصابنا ببساطة".

وقال "نحن قادرون على التغلب على كافة المشاكل...لا يمكن لأي قوة أن تسحق أمة موحدة تسير نحو قبلة واحدة خلف الإمام. لا ينبغي لنا أن نخاف من تهديد العدو. هذه اختبارات الله".

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