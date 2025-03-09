أمريكا توقف إعفاء العراق من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تمدد الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران.

هذا الإعفاء من العقوبات تم تطبيقه منذ عام 2018 في عهد الحكومة الأولى لـ "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة، وكان يتم تجديده كل 120 يومًا. وانتهى هذا الإعفاء يوم السبت.

وفقًا لتقرير رويترز، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت، بعد إعلان انتهاء إعفاء العراق من العقوبات لاستيراد الكهرباء من إيران، على حملة "الضغط الأقصى" التي اتبعتها إدارة ترامب ضد طهران، وادعى: "واشنطن لن تسمح لإيران بالوصول إلى أي درجة من التسهيلات المالية أو الاقتصادية".

هذا المتحدث اتهم إيران، مدعيًا أن هدف سياسة الضغط الأقصى هو "إزالة التهديد النووي الإيراني، ومنع تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".

كما دعا الحكومة العراقية إلى تقليل اعتمادها على الطاقة الإيرانية إلى الحد الأدنى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه المسؤولون العراقيون في الأيام الأخيرة، وسط تكهنات بعدم تمديد هذا الإعفاء، عن قلقهم من قرار إدارة ترامب.

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