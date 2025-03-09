 مسؤول عراقي: إنهاء الإعفاء الأمريكي لشراء الطاقة الإيرانية يمثل تحديات تشغيلية مؤقتة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اوردت وكالة رويترز نقلا عن هذا المسؤول العراقي: "ملتزمون بهدفنا الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة".

ويأتي ذلك بعد ان أنهت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الإعفاءات الممنوحة للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وفق تأكيد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية".

وزعم المتحدث أن قرار عدم تمديد الإعفاء الممنوح للعراق عند انتهاء صلاحيته "يضمن عدم السماح لإيران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية" مشيرا إلى أن حملة ترامب تجاه إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية"، حسب زعمه.

منح ترامب في البداية إعفاءات لعدة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة عندما أعاد فرض الحظر على صادرات إيران من الطاقة في 2018 مشيرا إلى برنامجها النووي وما تصفه الولايات المتحدة بتدخلها في الشرق الأوسط.

وجددت إدارته وإدارة سلفه جو بايدن إعفاء العراق مرارا مع حث بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.

وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية هذه المزاعم مرة أخرى السبت. وقال المتحدث "نحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن. إيران مورد طاقة لا يمكن الاعتماد عليه"، وفق تعبيره.

وأفادت مصادر لرويترز بأن الولايات المتحدة استغلت مراجعة الإعفاءات جزئيا للضغط على بغداد من أجل السماح بتصدير النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

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