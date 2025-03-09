اللواء موسوي: لا يمكن لأي شخص عاقل أن يقبل بالمفاوضات تحت الضغط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء السيد عبد الرحيم موسوي لا يمكن لأي شخص عاقل أن يقبل بالمفاوضات تحت الضغط والعقوبات.

ووصف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة بأنها مجرد "تصريحات غير قابلة للتنفيذ، والشعب الفلسطيني سيثبت ذلك".

وفي هذا الحوار، نصح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالامتناع عن تسييس القضية النووية الإيرانية.

وأشار الرئيس الإيراني الاسبق حسن روحاني أيضاً في كلمة له: إن الأميركيين لم يحققوا أي نجاح في مواجهة إيران في القضايا السياسية والدولية.

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