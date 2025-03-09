قاليباف: إيران لاتنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة بشأن المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي اليوم (الأحد ): "يوم أمس، أعلن سماحة قائد الثورة الإسلامية عن استراتيجيات وحلول مهمة لحل مشاكل البلاد، ومن الضروري التأكيد هنا على الاستعداد الكامل لمجلس الشورى الإسلامي لتنفيذ القرارات الحكيمة لسماحة القائد ومرافقة الأجهزة الأخرى لنظام الجمهورية الإسلامية على طريق تقدم إيران الحبيبة".

وأضاف: إن سماحة القائد أكد على أولوية حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية، وأعلن بوضوح أن الجهود الرئيسية للمؤسسات يجب أن تتركز على حل مشاكل معيشة الشعب.

وتابع قاليباف: "لذلك فإن الجهد الرئيسي لنا، نحن مسؤولي النظام وممثلي الشعب، يجب أن ينصب على تحسين سبل العيش، ولا ينبغي لأي قضية أن تهمش هذا المبدأ الذي لا جدال فيه".

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "نتيجة لذلك فإن الجهود الرئيسية لمجلس الشورى الإسلامي وممثليه، إن شاء الله، ستركز على حل المشاكل المعيشية، ونحن نعتبر الحفاظ على وحدة القوة شرطاً لنجاح هذه الجهود".

وتابع قاليباف ردا على ادعاء الرئيس الأميركي للتفاوض مع إيران، قائلا: "في هذا السياق، يجب القول إن سلوك الرئيس الأميركي مع الدول الأخرى يظهر بوضوح أن هذه التصريحات مجرد خداع وتهدف الى نزع سلاح ايران وهو ما وقع عليه في وثيقة السياسة الأميركية".

وتابع: "من الواضح أن أي مفاوضات في ظل سيف التهديد بأجندة فرض تنازلات جديدة لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تؤدي إلا إلى إذلال الأمة الإيرانية الشريفة".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبح من الواضح أن رفع العقوبات ممكن من خلال تقوية إيران وتحييد العقوبات. لذلك، نحن لا ننتظر أي رسالة من الولايات المتحدة، ونعتقد ان من خلال الاستفادة من القدرات والفرص الداخلية الهائلة لتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، يمكننا الوصول إلى موقف لا يكون فيه أمام العدو خيار سوى رفع العقوبات واستمرار المفاوضات في خطة العمل الشاملة المشتركة".

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