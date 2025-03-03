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٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م

قالیباف يعلن قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي رسمياً

قالیباف يعلن قانون اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي رسمياً

أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي عن قانون اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه للتنفيذ.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد أبلغ محمد باقر قالیباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في رسالة إلى مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية، عن قانون "اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه".

يتضمن قانون اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأعضاء فيه مادة واحدة و3 ملاحظات مرفقة بنص الاتفاقية، والتي تشمل مقدمة و147 مادة و6 ملاحق، وقد تم تقديم تقريرها من قبل اللجنة الاقتصادية إلى مجلس النواب، وبعد التصديق عليها في الجلسة العلنية مسبقاً، تم تأكيدها من قبل مجلس صيانة الدستور في تاريخ 02/03/2025.

/انتهى/

رمز الخبر 1955100

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