قاليباف: أي دولة تستعين بمصادر خارجية لضمان أمنها محكوم عليها بالفشل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاليباف: "أود أن أشير إلى أن ما يلاحظه العالم أجمع بوضوح اليوم هو أن أي دولة تسند لضمان أمنها إلى الآخرين أو لديها أدنى أمل أو ثقة في القوى المتغطرسة محكوم عليها بالفشل".

وأكد: "اليوم تم نزع القفاز المخملي من أيدي ظالمي العالم، وتم عرض يدهم الحديدية أمام أعين شعوب العالم".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن الثورة الإسلامية كانت انتفاضة عقلانية ناشئة عن التجربة التاريخية للأمة الإيرانية، والتي أنقذت هذه الأرض والمياه من التبعية لأكثر القوى غير الموثوق بها في العالم".

وتابع: "إن نظام الهيمنة يستغل أصدقائه بالوعود الفارغة لتحقيق أهدافه الشريرة ثم يرميهم بعيدا". لقد أثبتوا دون خجل أن الوقوف في وجه الطغاة قد يكون صعباً أو مكلفاً، لكن الصداقة معهم قاتلة ومميتة.

وأضاف قاليباف: إن القرآن الكريم يصرح بأن المستكبرين هم دائما ناكثون للعهد ومعاندون ومخادعون. وتظهر التجربة التاريخية للأمة الإيرانية أيضاً أن كل هذه السمات، دون استثناء، هي المنطق الذي يحكم سلوك أميركا.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن ما رآه قائد الثورة الحكيم حول جوهر الغرب المتطرف، يراه اليوم شعوب العالم في مرآة وسائل الإعلام".

وأكد: "إن الشعب الإيراني ذكي، وبعون الله سنستفيد بشكل صحيح من تجاربنا وتجارب الآخرين". إن الإيمان الحقيقي بالسنة الإلهية والإيمان بالإنسانية ودعم الولي الفقيه والسعي الدؤوب لبناء إيران القوية وتحسين معيشة المواطنين الشرفاء وعدم تجميع أو تصنيف الناس الذين هم المالك الأصلي والدائم لهذه الأرض، سوف يجعل إيران الحبيبة فخورة ويتغلب على الصعوبات والمصاعب بفضل الله.

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