الموافقة على مشروع قانون اتفاقية ستراسبورغ بشأن تصنيف البراءات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم الموافقة في جلسة علنية اليوم لمجلس الشورى الإسلامي على مشروع قانون انضمام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية فيينا بشأن إنشاء تصنيف دولي لعناصر العلامات البصرية، واتفاقية ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي للبراءات.

نص هذا المشروع الذي من المقرر مناقشته في الجلسة القادمة للمجلس هو كما يلي:

المادة 1 - يُسمح لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانضمام إلى اتفاقية فيينا بشأن إنشاء تصنيف دولي لعناصر العلامات البصرية، والتي تتضمن مقدمة وسبعة عشر مادة كما هو موضح في المرفق، وتقديم وثائق الانضمام إلى أمين وثائق الاتفاقية المذكورة.

الفقرة - لا تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملزمة بتنفيذ الفقرة (1) من المادة (16) من اتفاقية فيينا بشأن اختصاص المحكمة الدولية للعدل في النظر في الدعاوى المتعلقة بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية المذكورة.

المادة 2 - يُسمح لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالانضمام إلى اتفاقية ستراسبورغ بشأن التصنيف الدولي للاختراعات، والتي تتضمن مقدمة وسبعة عشر مادة كما هو موضح في المرفق، وتقديم وثائق الانضمام إلى أمين وثائق الاتفاقية المذكورة.

المادة 3 - يجب الالتزام بمبادئ المادة السابعة والسبعين (77) والمادة المائة والخامسة والعشرين (125) والمادة المائة والتاسعة والثلاثين (139) من الدستور الإيراني في تنفيذ هذا القانون أو تعديله.

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