مخترع إيراني يحصد 3 ميداليات ذهبية في مسابقة الاختراع العالمية في روسيا وتايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عرض المخترع الشاب الإيراني عمادي اختراعاته في المسابقة، بما في ذلك "رقعة المضادات الحيوية الكهربائية"، و"الرقعة الإلكترونية لعلاج الجروح السكرية"، و"التصميم الجديد لمفاعل نووي منزلي"، وفاز بثلاث ميداليات ذهبية وكأس ذهبية وشهادة اختراع وجائزة خاصة.

وفي هذا الحدث العالمي، فاز المخترعون الإيرانيون بإجمالي خمس ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية، مما يدل على القدرة العالية والموهبة التي يتمتع بها الشباب الإيراني في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وبعد تحقيق هذا النجاح، حظي أمير عمادي بإشادة السفير الإيراني وكبار المسؤولين في البلاد.

المخترع الشاب الإيراني هو من مدينة آمل، في محافظة مازندران، ومعروف بأنه أحد المخترعين الإيرانيين النخبة والبارزين الذين جذبوا الكثير من الاهتمام بعدد كبير من الاختراعات والابتكارات.

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